В МВД назвали города, где в первую очередь введут патрульную службу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня на брифинге в Киеве.

«ГАИ в стране не будет. За три месяца будет переходная форма, когда ГАИ будет переходить в состояние патруля. ГАИ за пределами городов будет дорожный патруль, тоже в системе патруля, и это будет меняться шаг за шагом, по мере того, как у нас будут деньги на машины, на зарплаты», - заявил министр.

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«Первый патруль – это Киев, дальше у нас идет Одесса, Харьков и Львов. Затем у нас будет Хмельницкий, Луцк, Николаев, также у нас будут несколько небольших и маленьких городов. Мы это будем наращивать по мере того, как у нас будет хватать сил», - отметил Аваков.