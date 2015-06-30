СБУ задержала крупнейшую партию контрабанды продуктов за время АТО

20:23, 30 июня 2015
Общество
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Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой, милицией и пограничниками провела спецоперацию, в результате которой задержаны 700 т контрабанды продуктов, которые переправлялись в неподконтрольную Украине часть Донбасса.

СБУ затримала найбільшу партію контрабанди за час АТО / УНІАН

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Отмечается, что это крупнейшая партия контрабанды продуктов с начала проведения антитеррористической операции.

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По данным СБУ, продуктовый груз был скрыт в 11 вагонах под металлургическим шлаком, который и указан в сопроводительных документах. Продукты предназначались для питания боевиков незаконных вооруженных формирований.

По факту открыто уголовное производство по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности всех организаторов канала контрабанды.

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