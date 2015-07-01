Джемилев озвучил дату внесения в Раду законопроекта о статусе крымскотатарского народа

Об этом народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.

По словам депутата, с участием специалистов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и ОБСЕ завершается подготовка законопроекта о статусе крымскотатарского народа, который затем планируется передать на рассмотрение Верховной Рады.

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14-15 июля в столице Украины состоится Семинар технических консультаций и наработок окончательных норм законодательного обеспечения прав коренных народов Украины. В частности, речь пойдет о законопроекте о статусе крымскотатарского народа.

«Этот семинар – финальная стадия подготовки законопроектов. По результатам двух дней плодотворной работы мы получим профессионально разработанные документы, которые будут готовы к внесению в парламент», – сказал Джемилев.

Он также отметил, что при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в консультациях примут участие европейские эксперты и специалисты по вопросам коренных народов и представители ОБСЕ. Кроме того, ожидается участие Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Главного юридического и Главного научно-экспертного управления Аппарата украинского парламента.