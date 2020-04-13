На сегодняшнем заседании Рады ожидают увидеть Зеленского - нардеп

Президент должен высказаться относительно важных законопроектов.

Народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко заявляет, что на сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады ожидают увидеть президента Украины Владимира Зеленского.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире канала "112 Украина".

Отвечая на вопрос, ожидается ли сегодня присутствие президента на заседании ВР, Шинкаренко отметил: "Мы сегодня ожидаем президента, чтобы он дал свою аргументацию, свое видение тех законов, которые очень важны сегодня".

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на понедельник, 13 апреля, на 14:00.

На нем планируется рассмотреть 8 вопросов, среди них - проект изменений в госбюджет-2020 и изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения COVID-19.