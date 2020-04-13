Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что будут рассматривать (видео)

Заседание запланировано на 14:00.

Верховная Рада Украины в понедельник, 13 апреля, соберется на внеочередное заседание.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента. Заседание начнется в 14 часов.

Ранее распоряжение о созыве заседания подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы: проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение) (№ 2370), проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3279), проект закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3320).

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Также будут рассматриваться: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно ужесточения ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339, 2339-1), проект закона о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№ 3132).

Кроме того, будет рассмотрен проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля над соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3276).

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Также депутаты рассмотрят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента от 19 февраля (№ 1049). Кроме того, в повестку дня включено 13 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10-П (П1-12).

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