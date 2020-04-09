Кулеба: как министр я никогда не соглашусь на прямой диалог Киева с "представителями Донецка и Луганска"

Глава МИД утверждает, что идея создания Консультативного совета не предусматривает прямых переговоров с боевиками.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что еще неизвестно, какой будет окончательная версия Консультативного совета в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-дискуссии аналитического центра "Атлантический Совет" (США) относительно отражения российской агрессии, перспектив переговоров в Минске и мирного урегулирования на востоке Украины.

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Он сказал, что идея создания Консультативного совета стала известной спустя несколько дней после его назначения на должность руководителя МИД. "Я не был у истоков этой идеи, этой инициативы. Я должен был принять ее как реальность", - сказал Кулеба.

Также он сказал, что Украина будет настаивать на сохранении существующей конфигурации Трехсторонней контактной группы, которая состоит из трех сторон - России, Украины и ОБСЕ. "Все остальное - это вопрос для внутреннего структурирования, но в рамках контактной группы мы не ищем, мы не стремимся к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Однако, мы должны взаимодействовать и говорить с ними только по конкретному комплексу вопросов, чтобы воплотить определенные пункты Минских соглашений", - подчеркнул Кулеба.

"Идея Консультативного совета заключается в том, что мы не взаимодействуем с представителями так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", но мы делаем так, чтобы наши общины говорили и взаимодействовали друг с другом», - сказал Кулеба.

При этом министр высказал мнение, что любые изменения, которые происходят в отношении минских переговоров, воспринимаются обществом с тревогой, поскольку уровень доверия сводится к нулю. "По этой причине любые изменения, или любая попытка обновить процесс несколько иным образом, воспринимается с тревогой", - сказал Кулеба.

В то же время министр сказал, что надо быть креативными и искать решения, которые не будут доводить процесс до замораживания в Минском формате. "Мы не можем приостановить ситуацию. Если мы позволим это - мы потеряем время. И будет чрезвычайно трудно" перезарядить батарейки "после того, как они будут недейственными", - сказал Кулеба.

Он сказал, что надо искать решение, и именно о таком обязательстве было объявлено президентом Владимиром Зеленским. "Что он хочет закончить войну. Он готов сделать шаги вперед, но эти шаги не приведут к пересечению "красных линий" Украины. И это также должно восприниматься как само собой разумеющееся", - сказал министр.

По его словам, вопрос Консультативного совета в Минске после 11 марта не обсуждался, и ничего с тех пор не изменилось. "Никто не знает, какой будет окончательная версия Консультативного совета, если какой-то будет в конечном итоге после всех раундов переговоров", - сказал Кулеба.

Также он выразил личную позицию, что не поддерживает проведение переговоров с подконтрольными России боевиками. "Я никогда не соглашусь как министр на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми "представителями" Донецка и Луганска. Все остальное - это пространство для искусства дипломатии. Но есть конкретные "красные линии", которые я не перейду как министр иностранных дел или гражданин Украина, и это одна из них", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось заседание ТКГ с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате». Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание «Зеркало недели» обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

За несколько дней около 60 депутатов от «Слуги народа» призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания Консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.

25 марта заседание ТКГ состоялось в формате видеоконференции, и решение о создании Консультативного совета не принималось.

31 марта Ермак заявил, что идея создания Консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.