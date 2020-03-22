Даты проведения внеочередного заседания Рады еще нет – "Слуга народа"

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагает, что этот вопрос будет решаться в начале следующей недели.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляет, что в настоящее время нет ни даты, ни повестки дня следующего внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом она сообщила в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, известно ли, когда может состояться следующее внеочередное заседание парламента.

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"Нет, не известно. Пока нет, если говорить о чрезвычайном положении, то нет ни заседания СНБО, ни обращения Кабмина, а это самый первый шаг. После этого - указ президента и только после этого в двухдневный срок собирается Верховная Рада", - сказала Кравчук.

Она также добавила, что насколько ей известно, Совет национальной безопасности и обороны на заседание сегодня не собирается.

По словам Кравчук, сейчас в различных комитетах парламента нарабатывается еще ряд законопроектов относительно ситуации с коронавирусом.

"Поэтому мы в любом случае в какой-то из дней будем собираться. Но, опять же, еще нет ни даты, ни повестки дня. Поэтому я думаю, что это все будет решаться в начале недели", - добавила заместитель председателя фракции.

Как сообщал УНИАН, по данным информированного источника, в Офисе президента рассматривают возможность созыва экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины на 22 марта.

Собеседник агентства предполагает, что на заседании будет рассматриваться вопрос о возможности введения чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы будем смотреть по ситуации", - сказал собеседник агентства.

Ранее подобное заседание планировалось на 17 марта, однако оно так и не состоялось.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента, который подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения.