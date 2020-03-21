"Я – продюсер, я умею организовать процесс": Сивохо рассказал, что делает в СНБО

Сивохо заметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и «они на своем направлении лучшие».

Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший шоумен Сергей Сивохо объяснил, почему ушел в политику.

Об этом он рассказал в интервью DW.

«Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу», – сказал он.

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При этом Сивохо заметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и «они на своем направлении лучшие».

При этом Консультативный совет в Минске, который уже успели раскритиковать активисты из-за фактически прямого диалога с российскими оккупантами, Сивохо считает, «уравновесит ситуацию».

«На территории Украины сейчас очень много внутренне перемещенных лиц, именно оттуда, они тоже представители тех территорий. И хотят ввести представителей тех территорий, которые сейчас живут на территории Украины. Чтобы были в равных количествах представлены. Это будет Консультативный совет, она не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать», – добавил советник секретаря СНБО.

На вопрос, почему же международное сообщество осудило создание этого органа, он ответил, что «если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может покупать».

Войну на Донбассе Сивохо называет «гибридной, когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт».

Как сообщал УНИАН, ранее Сивохо в эфире телеканалу "НАШ" высказал мнение, что в направлении вступления Украины в НАТО ничего не происходит. "Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", - заявил Сивохо.

12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" в Киеве произошла потасовка, в ходе которой толкнули Сивохо.

15 человек доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок 4 года.

13 марта суд избрал меры пресечения подозреваемым: Александру Демидову - в виде круглосуточного домашнего ареста, а Сергею Тамарину и Юрию Капле - в виде личного обязательства.