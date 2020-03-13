Разумков: сегодня нет оснований для введения чрезвычайного положения в Украине

По словам спикера ВР, такой вопрос не рассматривался на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что сегодня оснований для введения чрезвычайного положения в Украине нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность применения закона о правовом режиме чрезвычайного положения на заседании Совета национальной безопасности и обороны, Разумков отметил: "По состоянию на сегодня такого решения Совета национальной безопасности и обороны нет. Такие вопросы не рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны".

Также на вопрос, насколько он сам исключает возможность введения такого положения, председатель ВР ответил: "Я думаю, что сегодня оснований для введения чрезвычайного положения нет. Будем делать все для того, чтобы такие основания не появились».