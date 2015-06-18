В Харьковском облсовете создана первая региональная группа партии "Відродження"

Об этом сообщил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

В состав депутатской группы «Відродження» вошли 20 депутатов областного совета, ранее входивших в депутатскую группу "Центр".

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«У нас много общего с партией «Відродження» и я уверен, что после принятия такого решения нас ждет сильная поддержка харьковчан. Будем вместе, плечом к плечу, работать на благо Харьковщины», - заявил глава группы «Відродження» в Харьковском облсовете Николай Титов.

Напомним, в начале июня на съезде партии «Відродження» было избрано новое руководство партии и утвержден устав.

Вчера в парламенте на основе депутатской группы "Возрождение" была создана группа партии «Відродження», сопредседателями которой являются Виталий Хомутынник, Виктор Бондар и Валерий Писаренко.