В Харьковском облсовете создана первая региональная группа партии "Відродження"
Такое решение приняли члены депутатской группы на заседании, которое состоялось накануне сегодняшней сессии Харьковского областного совета.
Об этом сообщил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.
В состав депутатской группы «Відродження» вошли 20 депутатов областного совета, ранее входивших в депутатскую группу "Центр".
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«У нас много общего с партией «Відродження» и я уверен, что после принятия такого решения нас ждет сильная поддержка харьковчан. Будем вместе, плечом к плечу, работать на благо Харьковщины», - заявил глава группы «Відродження» в Харьковском облсовете Николай Титов.
Напомним, в начале июня на съезде партии «Відродження» было избрано новое руководство партии и утвержден устав.
Вчера в парламенте на основе депутатской группы "Возрождение" была создана группа партии «Відродження», сопредседателями которой являются Виталий Хомутынник, Виктор Бондар и Валерий Писаренко.