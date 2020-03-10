Разумков сомневается, что Тигипко и Яценюк войдут в состав нового правительства

Председатель Верховной Рады считает опыт важным, однако не всегда полезным для выполнения программных обязательств политических партий, которые шли на выборы и получили поддержку людей.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сомневается, что Сергей Тигипко и Арсений Яценюк войдут в состав нового правительства.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина», отвечая на вопрос, рассматриваются ли эти кандидатуры на заполнение вакантных должностей в Кабинете министров.

«Думаю, что не стоит сейчас переходить на какие-то фамилии. Однако я не уверен, что именно перечень этих лиц сегодня рассматривается на эти должности», - сказал Разумков.

Читайте такжеКадровые изменения в органах власти не влияют на курс Украины - Зеленский

Относительно вопроса о возможности применения опыта Яценюка в правительстве, в Нацбанке, спикер ответил: «Я думаю, что опыт - это важно, однако не весь опыт полезен для выполнения тех или иных, в том числе и программных обязательств, которые брали на себя политические партии и силы, которые шли на выборы и получили поддержку граждан».

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе президента подтвердили, что бизнесмены Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский действительно претендовали на пост премьер-министра - Владимир Зеленский ввел с ними переговоры.