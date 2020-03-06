Меркель пригласила нового украинского премьера посетить Берлин

Канцлер ФРГ стала первым мировым лидером, которая лично поздравила Шмыгаля с избранием на пост премьера Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осуществить визит в Берлин.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

"Приятно, что именно канцлер Германии Ангела Меркель в числе первых мировых лидеров поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с избранием и пригласила с официальным визитом в Берлин!", - написал дипломат.

Также он процитировал Меркель: "Немецкое правительство будет и впредь поддерживать Вас и Ваше правительство!".

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.