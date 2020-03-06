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Меркель пригласила нового украинского премьера посетить Берлин

19:59, 06 марта 2020
Политика
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Ангела Меркель / REUTERS

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

"Приятно, что именно канцлер Германии Ангела Меркель в числе первых мировых лидеров поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с избранием и пригласила с официальным визитом в Берлин!", - написал дипломат.

Также он процитировал Меркель: "Немецкое правительство будет и впредь поддерживать Вас и Ваше правительство!".

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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