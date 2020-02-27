Порошенко заявил, что завтра сам придет на допрос в ГБР

Печерский райсуд Киева принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что завтра сам придет на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он написал в Facebook.

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«Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим «пшиком». Ничего не нашли, и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда соблюдал и соблюдаю законы. Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные», заявил Порошенко и добавил: «Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования».

Порошенко считает, что нынешняя власть «не способна дать людям хлеба», поэтому на завтра «режиссеры 95-го квартала подготовили шоу». «По незаконному «решению суда », и это будет доказано в Европейском суде, которое было заказано из Офиса президента, оно должно обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое ... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной», - считает Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие решения выносились по ходатайству следователей ГБР. Раньше, когда Порошенко не являлся на допросы в ГБР, в бюро не исключали, что могут применить к нему привод.