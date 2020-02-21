Печерский райсуд не имел полномочий принимать решение о приводе Порошенко на допрос - адвокат экс-президента

Судебные постановления о приводе Головань считает политическим давлением со стороны Офиса президента и попыткой помешать Порошенко совершать зарубежные поездки.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань считает, что Печерский райсуд Киева не имел полномочий принимать решение о приводе его подзащитного на допрос.

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Об этом он заявил в сообщении на своей странице в Facebook.

«Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное «решение» о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует статья 482-2 УПК Украины, нарушил территориальную подсудность, то есть постановление является очевидно неправосудным. Это вообще юрисдикция не Печерского суда, а Шевченковского», - написал адвокат.

Судебные постановления о приводе он считает политическим давлением со стороны Офиса президента и попыткой помешать Порошенко совершать зарубежные поездки.

Кроме того, он пообещал пожаловаться на эти постановления в Европейский суд по правам человека и Высший совета правосудия.

«Это «решение» нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия о привлечении судьи к ответственности», - добавил Головань.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 21 февраля, стало известно, что Печерский райсуд принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие постановления выносились по ходатайству следователей ГБР. Раньше, когда Порошенко не появлялся на допросы в ГБР, в ведомстве не исключали, что могут применить к нему привод.