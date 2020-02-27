Депутат из "Слуги народа" попал в скандал в Харькове (видео)
11:53, 27 февраля 2020Политика
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Пока причина конфликта депутата с харьковчанином неизвестна.
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий попал в скандал в одном из кафе Харькова.
Кусок стычки между депутатом и посетителем попали на видео, выложенном на Youtube.
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На кадрах посетитель заступил Куницкому выход, на что нардеп заявил: «Я народный депутат, дай мне пройти».
«Вы народный депутат благодаря Владимиру Зеленскому. Вы все будете отвечать», – ответил мужчина, попросив Куницкого не толкать.
Пока причина конфликта депутата с харьковчанином неизвестна.
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