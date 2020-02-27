Депутат из "Слуги народа" попал в скандал в Харькове (видео)

Пока причина конфликта депутата с харьковчанином неизвестна.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий попал в скандал в одном из кафе Харькова.

Кусок стычки между депутатом и посетителем попали на видео, выложенном на Youtube.

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На кадрах посетитель заступил Куницкому выход, на что нардеп заявил: «Я народный депутат, дай мне пройти».

«Вы народный депутат благодаря Владимиру Зеленскому. Вы все будете отвечать», – ответил мужчина, попросив Куницкого не толкать.

Пока причина конфликта депутата с харьковчанином неизвестна.

Как сообщал УНИАН, пользователей украинского сегмента Facebook разозлил стих, посвященный памяти героев Небесной сотни, на официальной странице " 95 квартала.