Сеть возмутил стих 95 квартала о героях Небесной сотни (фото)

Пользователей разозлило упоминание о "шевронах", которые были у "Беркута".

Пользователей украинского сегмента Facebook разозлил стихотворение, посвященное памяти героев Небесной сотни, на официальной странице "95 квартала".

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Соответствующее сообщение появилось еще вчера после обеда, однако комментировать его граждане не прекратили.

Авторы сообщества упомянули в тексте «шевроны».

«Я не забуду вогонь у центрі столиці, І мужні навколо лиця - країна сильних людей! Я пам'ятаю, хто за країну загинув, Шевронів своїх не скинув, Країна мужніх людей», – говорится в сообщении.

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Именно упоминание о «шевронах» и возмутила пользователей: «Поздравляю. Этими шевронами вы превзошли эбонитовые палочки. Это было трудно, действительно трудно. Но вы справились. Молодцы какие».

Другие посоветовали игнорировать концерты артистов: «Это про какие шевроны вы тут "базар" развели, пользуясь вашей феней. Презираю и уверена, что то время, когда залы будут пустые - не за горами».

Кое-кто предлагал команде выехать в Россию, но были и те, кто утверждал, что «шевроны» – это художественный образ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной сотни. Шесть лет назад произошли трагические события Революции достоинства.

Именно 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество участников трехмесячных протестов - более 100 человек. В Киеве и других городах вчера прошли траурные мероприятия.