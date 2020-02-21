Российский суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко

Гриценко в РФ обвиняют в призывах к терактам.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко сегодня был заочно осужден в России.

Как сообщают "РИА Новости", второй западный окружной военный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии. Гриценко в РФ обвиняют в призывах к терактам через СМИ.

Сторона обвинения в суде просила для него девять лет колонии, защита настаивала на оправдании. Из-за того, что Гриценко находится в Украине, дело рассмотрели заочно за три заседания.

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В России заявляют, что Гриценко в июле 2014 года якобы призывал через СМИ к осуществлению террористической деятельности путем подрыва поездов в приграничных российских районах, а также автомобилей - в Москве и Таганроге.

Обвинительный акт в отношении украинского политика в декабре прошлого года направили в суд.