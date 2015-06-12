Кихтенко освободили из-за невыполнения задач по строительству оборонительных рубежей - Турчинов

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Главная причина снятия Александра Кихтенко, это невыполнение задач по темпам строительства оборонительных рубежей. Более того, я хочу вам сказать, что это, наверное, не последнее кадровое решение с этим связано", - подчеркнул Турчинов.

Читайте такжеКихтенко объяснил причины срыва сроков строительства оборонительных сооруженийВ то же время, секретарь СНБО считает, что у новоназначенного председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского достаточный опыт работы в силовых структурах и работы на силовых должностях.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новым председателем Донецкой областной государственной администрации назначен Жебривский вместо Кихтенко.