"Усиливаются даже в Арктике": координатор ИС объяснил наращивание войск РФ у границ Украины

По словам эксперта, Кремль наращивает военный потенциал на различных направлениях.

Координатор группы "Информационный сопротивление", военный эксперт Константин Машовец заявил, что наращивание боеспособности российской группировки на границе с Украиной является следствием "военного угара" Кремля.

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Россия усиливает свое военное присутствие на всех направлениях, однако, "большое наступление может последовать, а может и нет. Это решение высшего военно-политического руководства РФ", – сказал он «Обозревателю», комментируя заявление представителя ГУР о существенном увеличении военного потенциала России у границ Украины.

По словам эксперта, Кремль наращивает военный потенциал и в аннексированном Крыму, и на оккупированных территориях Донбасса, "и в Арктике, и на северо-западном направлении, и на юго-западном". Но чтобы сделать вывод о подготовке к масштабному наступлению, необходимо иметь информацию о том, "какой состав группировки, чем оно вооружено, как сосредоточено, какими запасами владеет". "Тогда можно сделать вывод, для каких действий оно предназначено и как его можно использовать", – пояснил Машовец.

В то же время он подчеркнул, что усиление российской армии нельзя считать способом психологического давления на Украину. "Представьте себе в масштабах страны стоимость наращивания боеспособности, возобновления наступательных вооружений и всех остальных. Просто для того, чтобы играть на нервах?" – спросил он.