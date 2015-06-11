Суд назначил залог для Мельничука в 300 тысяч гривень - журналист

Печерский суд Киева избрал экс-комбата "Айдара", народному депутату Сергею Мельничуку меру пресечения в виде залога в 300 тысяч гривень.

Об этом на своей странице в Twitter написала журналистка Ольга Сницарчук.

«Решение суда: мера пресечения для Мельничука - залог в 300 тысяч грн, как и просила прокуратура», - говорится в сообщении.

Рішення суду: запобіжний захід для Мельничука - застава в 300 тисяч грн, як і просила прокуратура. — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) 10 июня 2015

Как сообщал УНИАН, адвокат Мельничука назвал необоснованной сумму залога в 300 тысяч гривень, которую просит Генпрокуратура.

Отмечается, что решение о закрытом режим заседания суд принял, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. "Следственный судья может закрыть судебное заседание, если осуществление производства в открытом заседании может привести к разглашению тайны, охраняемой законом. В настоящее время проводится досудебное расследование в этом производстве, во время этого судебного заседания будут рассматриваться показания лиц, которые предоставлялись в этом производстве, которые составляют тайну следствия. Поэтому я считаю, что на этой стадии эти показания и доказательства являются тайной следствия и не подлежат разглашению свободных слушателей и прессы", - обосновал ходатайство прокурор.

3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона «Айдар» Мельничуку, - создание преступной организации.

В Генпрокуроре заявили, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.