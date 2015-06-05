На следующей неделе Украину посетит постоянный представитель США при ООН

Об этом она написала в Twitter.

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"На следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с наиболее пострадавшими людьми от конфликта, который разжигает Москва, и увидеть реформы, которые осуществляют украинцы", - отметила Пауэр.

Next wk, I will visit #Ukraine to meet w/some of those most affected by Moscow-fueled conflict & see reforms being put in place by Rus ppl. — Samantha Power (@AmbassadorPower) 5 Июнь 2015

Как сообщал УНИАН, во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Пауэр заявила, что Россия и боевики совместно осуществляют военные операции на Донбассе.

Дипломат отметила, что недавнее насилие в Марьинке опиралось на совместные действия России и боевиков.

"Россия и сепаратисты воюют бок о бок и, как и раньше, игнорируют этот консенсус (относительно мирного урегулирования), пренебрегая Минскими соглашениями и обязательствами, и, как и ранее, применяют свою стратегию на новых территориях, будто мир слишком глуп, чтобы не заметить этого", - отметила Пауэр.

Она отметила, что последствия нарушения Минских соглашений опасны как для целостности международной системы, так и для благосостояния украинского народа.