В Киев прибыла представитель США в ООН Саманта Пауэр

Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.

«Саманта Пауэр прилетела в Киев, чтобы поддержать важные реформы украинского правительства и общин перед лицом продолжающейся российской агрессии», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, посол США при ООН Саманта Пауэр во время последнего заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке отметила, что недавнее насилие в Марьинке опиралось на совместные действия России и боевиков.