В Киев прибыла представитель США в ООН Саманта Пауэр
20:12, 10 июня 2015Политика
1903 0
Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр прибыла в Киев.
REUTERS
Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.
«Саманта Пауэр прилетела в Киев, чтобы поддержать важные реформы украинского правительства и общин перед лицом продолжающейся российской агрессии», - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа следующей неделе Украину посетит постоянный представитель США при ООН
Как сообщал УНИАН, посол США при ООН Саманта Пауэр во время последнего заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке отметила, что недавнее насилие в Марьинке опиралось на совместные действия России и боевиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter