"Не хохол, а украинец": Сущенко вспомнил, как поставил на место руководителя колонии в РФ

Экс-политзаключенный вспомнил о своем разговоре с руководителем колонии.

Бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко рассказал об отношении российских тюремщиков к нему как к украинцу.

По словам экс-пленника Кремля, были и провокации. Об этом Сущенко рассказал в интервью «Апострофу».

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«В Утробино был один руководитель колонии с харьковским корнями. Он где-то внутри болел за Украину. Даже когда украинцам приходили письма на украинском языке, он отдавал их лично. Это вообще не входило в его должностные обязанности. Потом он ушел на пенсию. Пришел другой человек – такой небольшой, наполеончик с комплексом нарцисса. С него сначала смеялись, поэтому он начал закручивать гайки. Это происходило не только относительно меня, а вообще относительно всех заключенных в следственном изоляторе. На тот момент там находилось 1400 человек», – вспомнил Сущенко.

Экс-политзаключенный вспомнил о своем разговоре с этим новым руководителем колонии.

«Ему сказали про меня: это украинский журналист Сущенко. А он: "Хохол, что ли?" Говорю: "Вы знаете, Петр Анатольевич, в моей стране – это расистское. Если вы хотите шкандала, то мы его устроим. Приедет скоро мой консул, адвокат, придут люди из наблюдательной комиссии, надзорные прокуроры, и я им скажу, как вы обращаетесь ко мне, унижаете мое достоинство. Поэтому я предостерегаю вас больше не употреблять это слово". А он все равно провоцировал: "Ну, хорошо-хорошо, украинец. А как ты относишься к бандеровцам, к Бандере?" И тогда предложил мне как журналисту написать статью для издания пенитенциарной системы "Казенный дом". Я ответил: с какого перепугу буду писать вам статьи? Тем более об украинских национальных героях. А, когда мой сокамерник, россиянин, назвал Бандеру и Шухевича героями, которые сражались за независимость, руководитель колонии, как свекла стал. Потом начались прессинги, довольно жесткое отношение персонала, обыски, постоянные провокации. Подкидывали лезвия. Могли перевести в штрафной изолятор - помещение камерного типа, где 2 передачи в год, 2 свидания, никаких звонков, и фактически ты находишься в камере один», – рассказал Сущенко.