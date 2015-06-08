Петренко в Черновцах рассказал, как Минюст будет проводить децентрализацию

Об этом в ходе рабочего визита в Черновицкую область рассказал журналистам Министр юстиции Павел Петренко.

В ходе поездки Министр юстиции проинспектировал работу местного Центра предоставления административных услуг, регистрационной службы области и деятельность местных нотариусов. Кроме того, Петренко провел личный прием граждан, встретился с руководством органов местного самоуправления и исполнительной власти, пообщался со студентами и профессорско-преподавательским составом Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича.

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Также глава Минюста проинформировал местных жителей и чиновников о реформах, которые сейчас проводятся ведомством. В частности, по его словам, уже в ближайшее время местные власти смогут выполнять функции регистрации. Однако, по мнению министра, этого мало. Ведь без демонополизации сферы предоставления админуслуг может случиться так, что вместе с полномочиями на места передадутся и проблемы с очередями, коррупцией и взяточниками.

«Государство должно лишь определять стандарты предоставления услуг и быть держателем реестров. А сам сервис должны предоставлять те лица, которые являются более мотивированными и ближе к людям. Одновременно с передачей функций по регистрации мы будем внедрять принцип демонополизации. Вместе с представителями местной власти право предоставлять такие услуги гражданам получат почти 8000 нотариусов. Это станет предохранителем от создания проблем с предоставлением качественных услуг», - сказал Павел Петренко.

Министр также рассказал черновчанам об уже достигнутой с местными властями договоренность об открытии в городе современного центра предоставления административных услуг.

«Центр будет отвечать всем стандартам Евросоюза по прозрачности и простоте сервисов. Этот проект станет результатом сотрудничества местной власти и Министерства юстиции», - сообщил он.

Кроме того, Министр юстиции рассказал о новой кадровой политике Минюста и о проверках квалификационного уровня сотрудников органов юстиции на районном уровне, которые уже начались по всей Украине.