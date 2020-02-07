Снизить платежки удалось благодаря слаженной работе правительства, президента и депутатов – Гончарук

Алексей Гончарук также прокомментировал закон о земле, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Это позволило в рекордно короткие сроки реализовать задачу президента – снизить платежки и запустить программу доступных кредитов для бизнеса. Сейчас правительство полностью готово реализовать закон о рынке земли.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 7 февраля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он обратился к парламентариям, президенту и министрам и поблагодарил за слаженную работу, благодаря чему удалось снизить платежки и запустить государственную программу “Доступные кредиты 5-7-9%” для малого бизнеса.

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“Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, получаются, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон об анбандлинге “Нафтогаза”: это позволило нам завершить переговоры с европейцами и россиянами и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, позволяющий нам создать программу доступного кредитования “5 -7 -9%”. Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела”, – заявил премьер-министр.

Алексей Гончарук также прокомментировал закон о земле, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации. В частности, он сообщил о внедрении правительством инноваций в работе государственного земельного кадастра.

“Сейчас вы перешли к важному, возможно, важнейшему с начала работы парламента закону о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, соответствуют или не соответствуют документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс”, – пояснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сейчас в парламенте много разногласий относительно закона о рынке земли и продолжается дискуссия. Впрочем, это не должно стать причиной конфликтов, ведь все – правительство, депутаты, президент – выполняют одно задание и работают в интересах Украины.

“Конечно, о деталях можно дискутировать. Мы с восхищением наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж – пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится”, – заявил премьер.