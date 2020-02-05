Кабмин признал действенными 38 объединенных территориальных громад - Гончарук

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров Украины признал действенными 38 объединенных территориальных громад.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

«В этих громадах выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов ОТГ состоялись еще в 2019 году», - отметил премьер.

Но, по словам Гончарука, потому что ОТГ до сих пор не были признаны правительством действенными, существовала угроза не установления взаимоотношений между государственным бюджетом и бюджетами этих громад.

«Теперь эта проблема решена», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 24 января Кабмин утвердил изменения в методику формирования действенных территориальных громад.

Отныне устанавливаются четкие критерии, благодаря которым громады смогут «оценить» собственную действенность, а именно - человеческий потенциал, финансовые и имущественные ресурсы.

Предполагается, что эти критерии позволят предоставлять качественные услуги жителям, решать накопившиеся проблемы, развивать местную экономику.