"Грозит большим риском": эксперт оценил влияние Brexit на будущее Евросоюза

Эксперт подчеркнул, что в истории Евросоюза это первый подобный случай, когда страна не вступает в ЕС, а покидает его.

Выход Великобритании из Европейского Союза – тревожный сигнал того, что Европа постепенно теряет свое влияние. Однако распад ЕС в ближайшей перспективе не предвидится.

Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц, комментируя последствия Brexit (сокращение от "British" (британский) и "exit" (выход). – Ред.) для международных отношений, передает «Обозреватель».

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Каракуц подчеркнул, что в истории Евросоюза это первый подобный случай, когда страна не вступает в ЕС, а покидает его.

"Для Европейского Союза Brexit действительно стал чрезвычайным событием. И это грозит большим риском. Многие начинают говорить, что могут отсоединиться и другие страны", – отметил он.

"С другой стороны, сама процедура Brexit продемонстрировала, что это крайне сложный процесс. Возможно, это наоборот, будет консолидировать ЕС", – не исключил эксперт.

По его мнению, Brexit стал "тревожным звоночком".

"Когда страны ЕС объединялись, они пытались создать новую идентичность – "европеец". Но цель так и не была достигнута. Мы видим, какие зреют настроения: что нужно возвращаться к своим корням, все более популярными становятся националистические партии... Да, это не только европейская, но и общемировая тенденция. Однако именно для Европы и европейского проекта – это очень опасный знак", – предупредил Каракуц.

Впрочем, спрогнозировал он, вряд ли в ближайшей перспективе какое-то государство рискнет повторить выбор Британии.

"Сейчас ЕС займется вопросом реформ, больше будет замыкаться в себе, чтобы стать более комфортной для своих стран-членов", – предположил эксперт.

Одновременно Каракуц напомнил, что внутри Евросоюза уже выделяются несколько различных групп: например, "европейское Средиземноморье" с Францией, Италией, Испанией, Грецией и т.наз. Ганзейского союза на севере Европы (Нидерланды, Швеция и др).

Он также обратил внимание, что Британия вышла из ЕС в то же мгновение, когда в мире заговорили о создании крупных блоков влияния.

"Много кто говорит, что мир сейчас делится на огромные блоки. Один будет проамериканский, другой – прокитайский. И вот тут вопрос: где место Европы? Сможет ли ЕС создать какую-то альтернативу, станет объектом или нейтральным игроком?" – поинтересовался эксперт.

По его словам, Украине тоже нужно определяться.

"США и Китай предлагают взаимоисключающие модели. Те реформы, которые мы сейчас проводим, приближают нас к Европейскому Союзу. То есть мы оказываемся в таком сложном состоянии, когда Украина становится "полем" для противостояния как ЕС, так и Китая, и США", – пояснил Каракуц.

Как известно, Великобритания официально завершила свое 47-летнее членство в Европейском Союзе 31 января 2020 года в 23:00 по местному времени (по киевскому – в 01:00 субботы, 1 февраля).