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Зеленский уволил семерых глав райгосадминистраций в четырех областях

21:29, 30 января 2020
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Соответствующие распоряжения обнародованы на Официальном интернет-представительства главы государства.

Так, освобождены от должности председателей: Шишацкой РГА Полтавской области Виктор Иваненко, Машевской РГА Полтавской области - Юлия Середа, Диканьской РГА Полтавской области - Владимир Шкарбань, Казанковской РГА Николаевской области - Ольга Жорова, Новоукраинской РГА Кировоградской области - Виктор Самойленко, Новоархангельской РГА Кировоградской области - Сергей Васильченко и Згуровской РГА Киевской области - Валерий Мозговой.

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