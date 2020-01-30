Зеленский уволил семерых глав райгосадминистраций в четырех областях
21:29, 30 января 2020Политика
297 0
Соответствующие распоряжения обнародованы на Официальном интернет-представительстве главы государства.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Владимир Зеленский уволил с должности семерых глав районных государственных администраций в четырех областях Украины.
Читайте такжеВ МИД РФ прокомментировали слова Зеленского в сговоре тоталитарных режимов, который привел к началу Второй мировой войны
Соответствующие распоряжения обнародованы на Официальном интернет-представительства главы государства.
Так, освобождены от должности председателей: Шишацкой РГА Полтавской области Виктор Иваненко, Машевской РГА Полтавской области - Юлия Середа, Диканьской РГА Полтавской области - Владимир Шкарбань, Казанковской РГА Николаевской области - Ольга Жорова, Новоукраинской РГА Кировоградской области - Виктор Самойленко, Новоархангельской РГА Кировоградской области - Сергей Васильченко и Згуровской РГА Киевской области - Валерий Мозговой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter