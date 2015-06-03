Рада досрочно закрыла сегодняшнее заседание

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий после нескольких нерезультативных голосований подчеркнул, что в сессионном зале нет достаточного количества народных депутатов для принятия решений, и поэтому в 13:45, то есть на 15 минут раньше, закрыл сессионное заседание.

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Как известно, по средам парламент работает только на утреннем заседании, которое завершается в 14 часов.

Между тем сегодня ВР работала без перерыва, который, согласно регламенту, должен быть с 12:00 до 12:30, поскольку рассматривала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Мельничука и Сергея Клюева.