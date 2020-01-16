Объяснил курс валют на оливье: в сеть "слили" третью запись с якобы Гончаруком (видео)

Человек с голосом Гончарука спрашивает у экономистов, как лучше объяснить Зеленскому экономические процессы в стране.

На Youtube-канал «Как обмануть президента» выложили третью запись разговора якобы премьера Алексея Гончарука с представителями НБУ и Минфина по поводу того, как объяснять президенту «человеческим языком» о курсе валют.

На третьей записи человек с голосом Гончарука спрашивает у экономистов, как лучше объяснить Зеленскому экономические процессы в стране.

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«Смотрите, Александр Владимирович. Вот это произошло с этим. Вот это произошло с валютой. Ему надо рассказывать истории. Когда у него в голове возникнет картинка...», – сказал человек с голосом похожим на голос Гончарука.

«Какие планы у Тимофея? Самое время переходить на экспорт какой переработанной продукции, чтобы условно повышать ее стоимость. То есть, надо строить какие-то заводы по переработке, продавать там вермишель итальянскую», – ответила женщина с голосом председателя Нацбанка Екатерины Рожковой.

Наконец, мужчина с голосом Гончарука решил, что Зеленскому лучше всего рассказать о курсе на примере новогоднего оливье.

«Переведу на человеческий язык. Ему надо сказать: Смотри, Вова, это сейчас курс меньше, это значит что новогоднее оливье на новогоднем столе следующего года не будет дороже, чем в этом», – отметил он.

«Не факт», – отметила женщина с голосом министра финансов Оксаны Маркаровой.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 января, на YouTube-канале "Как обмануть президента" выложили якобы аудиозапись разговора Гончарука с некоторыми членами правительства и руководством Нацбанка.

Они якобы разговаривали о курсе доллара, а также других экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает - есть платежный баланс... А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", - говорит мужской голос, похожий на Гончарука.

Далее этот же голос говорит, что и он сам является "профаном в экономике".