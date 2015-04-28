Результаты экспертиз по делу о покушении на Кернеса получат до конца мая

Результаты назначенных экспертиз по делу о покушении на Харьковского городского голову Геннадия Кернеса будут получены до конца мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на стадии досудебного расследования в деле по факту покушения на умышленное убийство Кернеса назначено 46 экспертиз.

"Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская, баллистическая, медико-криминалистическая экспертиза и техническая экспертиза материалов и средств звуко- и видеозаписи. Результаты планируется получить до конца мая", - сообщили в прокуратуре.

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В ведомстве отметили, что работники следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области во время следствия провели 6 обысков, допросили 1138 человек, отработали 682 владельцев автомобилей и продолжают отработку абонентов связи, которые во время покушения были в этом районе.

"Состояние досудебного расследования по факту покушения на умышленное убийство Кернеса (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) заслушано на оперативном совещании при прокуроре области. По результатам совещания разработан комплекс указаний, направленных на активизацию следствия", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 г. неизвестный совершил покушение на жизнь Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. Дело о покушении на мэра расследует харьковское областное управление милиции.

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В свою очередь сам Кернес неоднократно заявлял, что следственные органы Украины ненадлежащим образом занимаются раскрытием дела о покушении, совершенном на него, и не имеют желания раскрыть преступление. Также он считает причастными к покушению бывшего председателя Харьковской ОГА Игоря Балуту и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.