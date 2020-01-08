Трюдо отреагировал на катастрофу украинского самолета в Иране, в которой погибло 63 канадцев

Отмечается, что министр иностранных дел Канады поддерживает связь с правительством Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что в катастрофе украинского самолета компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи аэропорта Имам Хомейни (Тегеран), надо тщательно расследовать.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского премьера.

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Трюдо заявил, что присоединяется к канадцем по всей стране, которые шокированы и расстроены, узнав о крушении самолета близ Тегерана, в результате которой погибло 176 человек, в том числе 63 канадцев.

В этой связи премьер Канады от имени правительства Канады, своей жены Софии и от себя выразил глубочайшие соболезнования тем, кто потерял членов семьи, друзей и близких в этой трагедии.

«Наше правительство продолжит взаимодействовать с международными партнерами, чтобы обеспечить, чтобы эта катастрофа была тщательно расследована, и чтобы на вопросы, которые интересуют канадцев, были ответы», - подчеркнул Трюдо.

Он заверил граждан Канады, что их безопасность и защита занимают наивысший приоритет.

Трюдо добавил, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань поддерживает связь с правительством Украины и разговаривает с компетентными органами власти и международными партнерами, а министр транспорта Марк Гарно также налаживает взаимодействие с международными партнерами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.