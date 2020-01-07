На Рождество в Кабмин с колядками пришли пластуны

Премьер, в свою очередь, пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы.

Скауты из организации "Пласт" посетили Кабинет министров Украины с колядками.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеС Рождеством: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

"На Рождество с колядками Кабинет министров посетили скауты из организации Пласт. Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!", - написал Гончарук, опубликовав соответствующее видео.

Премьер в день Рождества Христова пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые "могут перед нами стоять".

Как сообщал УНИАН, ранее премьер в отдельном посте написал поздравление с Рождеством Христовым. А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, в свою очередь, по случаю Рождества пожелал соотечественникам благополучия, счастья, взаимопонимания и любви.