Там Средневековье: освобожденный из плена украинец рассказал о секретных тюрьмах "ДНР"

Василий Савин рассказал, что его продержали в подвале пять лет.

Освобожденный из плена в рамках обмена 29 декабря украинец Василий Савин рассказал о скрытых тюрьмах боевиков «ДНР», функционирующих параллельно с «официальными».

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«Там Средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран », - цитирует его слова «Громадське радіо».

Он также назвал другой инструмент влияния России - информационную блокаду.

«Мы стараемся слушать украинские СМИ. И ловим каждое имя. Каждый день напоминайте, что наши остаются там. За это бьют, забирают провода, но мы вас слышим», - сказал Савин.

Он отмечает, что в список на обмен Украина включила его в мае 2015 года.

«Когда Захарченко (екс-лидер боевиков« ДНР »- ред.), Зная меня лично, узнал, что готовится восстание, что у него под носом создается проукраинский батальон «Макеевка», он очень разозлился. Меня арестовывал лично его помощник, полковник Завдовеев с огромным количеством людей. Меня посадили в подвал без связи. Если обычных уголовников к нам в подвалы приводили на перевоспитание на 10-15 дней, то я просидел в нем 5 лет», - рассказывает он.

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина забрала 76 человек и выдала 124.