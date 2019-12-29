Самолет с освобожденными украинцами вылетает из Чугуева: "курс на Борисполь" (фото)
20:42, 29 декабря 2019Политика
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Всего в рамках обмена из плена освободили 76 украинцев.
В аэропорту "Борисполь" бывших пленных встретит Владимир Зеленский / facebook.com/president.gov.ua
Самолет с 76-ю освобожденными украинцами на борту вылетает из военного аэродрома Чугуева.
Читайте такжеВ "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинцев: онлайн-трансляцияОб этом сообщает Офис президента Украины в 20:20.
«Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Полный список имен 76-ти освобожденных в рамках обмена украинцев обнародовала Служба безопасности.
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