Зеленский сказал, когда состоится обмен удерживаемыми лицами с боевиками

Зеленский подтвердил, что 29 декабря может состояться такой обмен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение незаконно удерживаемых украинцев может произойти в воскресенье, 29 декабря.

Об этом глава государства во время общения с представителями СМИ в Ивано-Франковской области, сообщает в Facebook Офис президента.

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«Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена верификация всех людей», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе во время видеоконференции договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Российские СМИ сообщали, что обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.

Представитель оккупационной российской администрации на Донбассе, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что украинская сторона должна передать 87 человек, а боевики освободят 55 человек.