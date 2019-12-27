У Порошенко рассказали, как бы проходил "нормандский" саммит в Париже при его президентстве

Климпуш-Цинцадзе убеждена, что при Порошенко была бы другая повестка дня.

При сохранении пятым президентом Петром Порошенко своей должности встреча "нормандской четверки" в Париже имела бы другую повестку.

Об этом заявила соратник Порошенко по партии и фракции "Европейской солидарности", нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью Радио НВ.

"Я думаю, что это была бы другая повестка дня, и я убеждена в том, что Порошенко не выполнял бы всех прихотей Путина, для того чтобы только с ним встретиться - это то, что происходило с президентом Владимиром Зеленским в течение трех месяцев подготовки к встрече", - заявила она.

Соратница Порошенко также назвала недопустимым "выполнение домашнего задания" от президента РФ и "политику примирения" с Россией.

"Когда президент Украины за всю свою каденцию один раз сказал даже не "Россия - агрессор", а сказал "агрессивные действия России" (это было во время выступления в Генеральной ассамблее ООН), то что-то с головами у нашей политической правящей верхушки не так", - считает депутат от "Евросолидарности".

Читайте такжеМосква может вывести свои войска с Донбасса в течение одного-двух лет – Тейлор

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех не установленных".

Читайте такжеУ Кучмы подтвердили согласование обмена пленными до Нового года

Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения. Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.