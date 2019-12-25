Зеленский упростил процедуру аренды коммунального имущества

Передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на электронном аукционе в системе «Prozorro.Продажа».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает и сокращает процедуру аренды государственного и коммунального имущества, а также предоставляет возможность проведения аукционов по аренде имущества в системе «Prozorro.Продаж».

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Отмечается, что закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая более выгодна благодаря свободной конкуренции.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1055-1 «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в системе «Prozorro.Продаж».

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, относительно которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, относительно которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

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Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, когда физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Закон должен усовершенствовать механизмы и процедуры передачи государственного и коммунального имущества в аренду, способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты.