США продолжают настаивать на экстрадиции Фирташа

Об этом посол США в Украине Джефри Пайетт написал в Twitter.

«США настаивают на том, что Дмитрий Фирташ должен быть привлечен к ответственности, и мы по-прежнему призываем к его экстрадиции для суда», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в 125 млн евро.

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Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В начале апреля в США ему предъявили обвинение в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.