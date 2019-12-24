Крымский мост теперь вполне можно назвать военным объектом – координатор ИС

Российская Федерация развернула в Крыму довольно-таки мощную многофункциональную группировку войск, отметил эксперт.

Незаконно построенный Крымский мост после открытия железнодорожного сообщения вполне можно назвать не только гражданским объектом, но и военным.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационный сопротивление" Константин Машовец, комментируя открытие оккупантами железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

"Несмотря на то, что Российская Федерация развернула в Крыму довольно-таки мощную многофункциональную группировку войск, потребности в ее снабжении достаточно большие. Мост способен обеспечить существенное сокращения плеча подвоза. А потому логистика снабжения крымской военной группировке существенно улучшиться. Также этот мост повышает мобильность и маневренность группировки, дает возможность оперативно перебрасывать войска. Раньше все это нужно было грузить на паромы, относительно долго перевозить. С открытием железнодорожных перевозок по мосту эта проблема существенно уменьшится. Итак, мост вполне можно назвать не только гражданским объектом, но и военным", – отмечает эксперт.