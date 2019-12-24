Военный эксперт объяснил, зачем Путин запустил поезда из РФ в оккупированный Крым

Логистика военного снабжения в РФ сегодня завязана на железной дороге, пояснил эксперт.

Железная дорога в России всегда имела стратегическое значение.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков, комментируя открытие оккупантами железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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"Так было и во времена Российской империи и во времена СССР, так есть и сейчас. Еще в царской России строительство ключевых железнодорожных путей, например, Транссибирской магистрали, рассматривалось не только с хозяйственной точки зрения, но и с военной. В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска. В Украине они тоже, кстати, были в начале 2000-х, потом их превратили в Государственную специальную службу транспорта и передали в подчинение Минтрансу. Несколько лет назад служба снова была подчинена Минобороны. То есть этот факт демонстрирует, какое значение имеет железнодорожное сообщение для военных целей", – рассказал эксперт.

По его словам, логистика военного снабжения в РФ сегодня завязана на железной дороге.

"Во-первых, потому что так дешевле. Во-вторых, потому что быстрее. По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", – рассказал он.

Поэтому, по словам Олега Старикова, мост, который соединил аннексированный Крым с Россией, имеет стратегическое значение не только для народного хозяйства Российской Федерации, но и стратегическое военное значение.