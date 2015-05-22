Рада сегодня попробует изменить Бюджетный кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, в ВР состоится Час вопросов к правительству.

Всего сегодня парламентом будут рассмотрены 4 законопроекта и одно постановление.

В частности, планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно уплаты судебного сбора, а также об усилении роли гражданского общества в борьбе с коррупционными преступлениями.

Как сообщал УНИАН, ВР 21 мая не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно развития институциональной способности Национального банка Украины» (№2743), внесенный президентом.

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Первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук на заседании парламента отметил, что данным законопроектом изменяется механизм распределения прибыли НБУ.

По его словам, “предполагается направлять прибыль НБУ, прежде всего, на пополнение резервов Нацбанка до уровня 10% денежно-кредитных обязательств, что соответствует мировым стандартам, а также предполагается запретить авансовые перечисления прибыли Национального банка в бюджет, и сделать это возможным только после утверждения финансовой отчетности НБУ с внешними аудиторами”.