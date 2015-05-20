Пашинский подал в суд на коллег по коалиции из-за обвинений в коррупции

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский подал иск в суд против народных депутатов от фракций "Батькивщина" и "Блока Петра Порошенко" Сергея Соболева и Дмитрия Добродомова за обвинения в коррупционных сделках.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Сегодня я подал в суд на двух вышеупомянутых депутатов. Судебный иск, как только будет отметка суда, будет опубликован также. Я прошу также членов антикоррупционного комитета мониторить этот вопрос, и я просил бы моральной и юридической поддержки. Мы должны в этой ситуации поставить четкий акцент и четкие точки над "і"", - заявил депутат.

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Пашинский отметил, что готов лишиться полномочий народного депутата в случае подтверждения фактов коррупции с его стороны.

"Если действительно подтвердятся факты, указанные господином Соболевым и господином Добродомовим, то тогда я сам буду призывать вас лишить меня всех полномочий. Сегодня к вечеру я тоже обращусь в правоохранительные органы, не буду ждать реакции господина Добродомова, чтобы они провели проверку", - заявил Пашинский.

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