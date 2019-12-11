Почти все принятые Радой законы подала "Слуга народа" - КИУ

Всего за 100 дней парламент принял 60 законов.

Подавляющее большинство законов - 83%, которые были проголосованы Верховной Радой девятого созыва, подали депутаты от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

За 100 дней работы парламент принял 60 законов, 50 из них подали нардепы от правящей партии. Авторами наибольшего количества принятых законов является Елена Шуляк (19), Виталий Безгин (17) и Роксолана Пидласа (17).

В то же время, ни один законопроект от депутатов ОПЗЖ не был проголосован. От "Голоса" приняли один документ. Еще четыре - от нардепов "Евросолидарности" и "Батькивщины".

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Как сообщал УНИАН, за 100 дней новой Рады 24 депутата не подали ни одного законопроекта.