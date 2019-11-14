Катастрофа MH17: Россия отреагировала на очередные доказательства причастности Кремля к сбитию рейса

В Москве в очередной раз все опровергают.

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что Объединенная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, якобы «подгоняет материалы» под заданное решение.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

«Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждена. Мы уже это проходили не раз», — сказала она.

По мнению Захаровой, приговор «был вынесен сразу», а расследование это якобы«подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения».

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Ранее объединенная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17обнародовала новые записи перехваченных разговоров боевиков «ДНР», которые свидетельствую о контроле России на оккупированном Донбассе.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.