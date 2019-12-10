У Порошенко ответили на критику Зеленского по Минским соглашениям

Геращенко напомнила, при каких условиях были подписаны Минские соглашения.

У пятого президента Петра Порошенко отреагировали на критику со стороны действующего главы государства относительно положений Минских соглашений в части контроля над границей.

Об этом сообщает нардеп от "Европейской солидарности", бывший первый-вице спикер парламента Ирина Геращенко на странице в Facebook.

Геращенко заявила, что Зеленский критиковал Порошенко, однако якобы не допустил подобной риторики в отношении Владимира Путина.

Что касается Минских соглашений, то, как пояснила Геращенко, они были подписаны в самые трагические дни для Украины, когда нужно было остановить трагедии в Иловайске и Дебальцево.

"Мы использовали паузу для наращивания мощи украинской армии, усиления нашей оборонной сферы. Преемники, пользуйтесь этим. Что-то подписали не так и не то - подпишите свой план, свою дорожную карту, которая приведет Украину к миру через победу", - написала депутат.

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"Мы же во всех вопросах, что работают на Украину, точно будем поддерживать власть. Потому что враг - в Кремле. Это аксиома", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Зеленский на брифинге после "нормандского саммита" сказал, что Порошенко, по словам Путина, подписал в Минске среди прочего возможность возврата контроля над границей с РФ после проведения там выборов, а не до.