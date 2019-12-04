Премьер Швеции поддерживает расширение и продление санкций против РФ

Лёвен заявляет, что санкции должны действовать до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Премьер-министр Королевства Швеция Стефан Лёвен поддерживает расширение и продление санкций Евросоюза против Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Левен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Когда речь идет о саммите Европейского Совета, который состоится на следующей неделе (12-13 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС - УНИАН), то позиция Швеции очень четкая: санкции против России, примененные в связи с конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма, до тех пор, пока причины введения санкций сохраняться, санкции должны быть расширены и продлены", - заявил Левен.

Он пояснил, что для ослабления санкций существует только один путь, который заключается в выполнении Минских соглашений.

"Вот как все довольно просто. И это очень важно для нас, и также с точки зрения европейской безопасности. Поэтому, это имеет важное значение для Украины и украинского народа, но в долгосрочной и более широкой перспективе это также очень важный вопрос для всех европейских стран", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций Европейского Союза, связанных с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России. Ожидается, что на следующей неделе в ЕС рассмотрят возможность продления действия экономических санкций против РФ.