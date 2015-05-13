Запад может смириться с нынешними границами "ЛНР" и "ДНР" – эксперт

Об этом заявил в интервью Радио Свобода американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мэйсона Марк Катц.

Такой причиной эксперт называет необходимость для США искать выход из ближневосточного кризиса, что может заставить Вашингтон идти на компромиссы. При этом, возможности влияния на США у России ограничены. По убеждению Катца, единственным козырем России перед Вашингтоном, могут быть ее отношения с Китаем, в частности, в военной области. «Перспектива расширения таких контактов может заставить США понервничать» - заявил эксперт.

Читайте такжеСтолтенберг: Из-за российской агрессии в Украине НАТО увеличило свое присутствие в странах Балтии

Профессор отмечает, что «Вашингтон предпочел бы сосредоточить основное внимание в отношениях с Россией на проблеме иранского ядерного оружия и сирийском кризисе, оставив кризис на Украине, вызывающий столь сильные эмоции, несколько на втором плане». Для Москвы украинский кризис сейчас является главным вопросом американо-российских отношений. Однако, Белый Дом вряд ли пойдет на уступки России в этом вопросе: «попытка любого ослабления санкций без однозначного выполнения Москвой Минских соглашений вызовет гневную реакцию республиканцев в Конгрессе».

Говоря о будущем санкций Марк Катц отметил, что в случае сохранения текущей линии разграничения без попытки террористов захватить новые территории, США и Европейский союз неофициально смирятся с такой ситуацией. «Если же сепаратисты попытаются расширить территории, находящиеся под их контролем, или предпримут другие демонстративные действия в отношении украинских властей, тогда это вызовет серьезные проблемы для Москвы», - считает политолог.

Читайте такжеDie Zeit: Война Путина, завещание Немцова

Катц отмечает, что следует воспринимать визит Джона Керри не как готовность Вашингтона в чем-то уступить Кремлю, а как указание возможность диалога между государствами. «При этом США начали военную подготовку украинских военнослужащих, давая понять Кремлю, что они намерены поддерживать Украину, что дальнейшие попытки усугубить конфликт будут все более, так сказать, дорогостоящими для Москвы, как и предупреждал президент Обама».

При этом, целью Путина является принятие западными лидерами результатов его действий и возвращение к прежним нормам отношений.