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В Раде во время вечерних слушаний по вопросам экологии пропал свет (фото)

00:57, 28 ноября 2019
Политика
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В Верховной Раде произошел «блэкаут» / фото Евгений Никулин/Facebook

Об этом сообщила ряд чиновников в Facebook.

«Сегодня почувствовала, что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда погас свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично, поэтому слушания по вопросам экологии», — написала заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

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Теги: #Верховная Рада