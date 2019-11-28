В Раде во время вечерних слушаний по вопросам экологии пропал свет (фото)
00:57, 28 ноября 2019Политика
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Участники слушаний работали под свет фонариков.
В Верховной Раде произошел «блэкаут» / фото Евгений Никулин/Facebook
Вечером 27 ноября во время заседания Верховной Рады в помещении в помещении выключился свет.
Об этом сообщила ряд чиновников в Facebook.
«Сегодня почувствовала, что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда погас свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично, поэтому слушания по вопросам экологии», — написала заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.
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