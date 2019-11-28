В Раде во время вечерних слушаний по вопросам экологии пропал свет (фото)

Участники слушаний работали под свет фонариков.

Вечером 27 ноября во время заседания Верховной Рады в помещении в помещении выключился свет.

Об этом сообщила ряд чиновников в Facebook.

«Сегодня почувствовала, что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда погас свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично, поэтому слушания по вопросам экологии», — написала заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.