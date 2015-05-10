Ходорковский: Путину для сохранения власти нужна заморозка конфликта на Донбассе

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 10 мая. "Если кто-то на Западе утверждает, что с нынешним режимом в Кремле можно достигнуть долгосрочных соглашений, то он или глупец, или лжец", - сказал Ходорковский. По его мнению, надежда на компромисс весьма призрачна, так как российское руководство ведет себя непредсказуемо, сообщает DW.

Бывший российский предприниматель не верит в то, что конфликт в Украине разрешится в ближайшем будущем. По его словам, Путин будет делать все для того, чтобы российские граждане, воюющие на востоке Украины, оставались там как можно дольше, так как их возвращение представляет опасность для его режима. Тем не менее, как считает Ходорковский, сепаратисты не станут брать под свой контроль новые территории. Он отметил, что Путину для сохранения власти нужна не эскалация конфликта, а его заморозка.

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Еще одним приоритетом Путина, по мнению Ходорковского, является провал демократических преобразований в Украине. Ведь в противном случае успех киевских властей мог бы послужить примером и для России. Ходорковский также назвал невозможной мирную смену власти в РФ. "Смена режима не произойдет бескровно", - сказал он. По его словам, тысячи людей в России уже сейчас понимают, что должны будут ответить за свои поступки.